Замглавы МИД РФ и посол Турции поговорили о событиях на Южном Кавказе

В Москве состоялась встреча замглавы МИД России Михаила Галузина и посла Турции Танжу Билгича. Об этом рассказали в российском МИД.
Центральными темами разговора стали ситуации на Южном Кавказе, в Центральной Азии и на Украине.
"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в Закавказье, Центральной Азии и на Украине. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления мира и стабильности, прежде всего на Южном Кавказе"
– МИД РФ
Дипломаты отметили эффективность сотрудничества по региональной и международной проблематике.
Помимо этого, турецкий посол пообщался с замглавы российского внешнеполитического ведомства Андреем Руденко. В ходе беседы стороны поговорили о ситуации в регионе и ряде двусторонних вопросов.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления безопасности и стабильности в мире"
– министерство иностранных дел РФ