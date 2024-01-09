Вестник Кавказа

Замглавы МИД РФ и посол Турции поговорили о событиях на Южном Кавказе

Замглавы МИД РФ и посол Турции поговорили о событиях на Южном Кавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы российского МИД провел переговоры с турецким послом. В ходе встречи, прошедшей в столице РФ, обсуждались события на Южном Кавказе.

В Москве состоялась встреча замглавы МИД России Михаила Галузина и посла Турции Танжу Билгича. Об этом рассказали в российском МИД.

Центральными темами разговора стали ситуации на Южном Кавказе, в Центральной Азии и на Украине.

"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в Закавказье, Центральной Азии и на Украине. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления мира и стабильности, прежде всего на Южном Кавказе"

– МИД РФ

Дипломаты отметили эффективность сотрудничества по региональной и международной проблематике.

Помимо этого, турецкий посол пообщался с замглавы российского внешнеполитического ведомства Андреем Руденко. В ходе беседы стороны поговорили о ситуации в регионе и ряде двусторонних вопросов.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления безопасности и стабильности в мире"

– министерство иностранных дел РФ

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