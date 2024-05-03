Закон об иноагентах в Грузии могут изменить

Премьер Грузии заявил, что власти могут изменить закон об иноагентах после того, как президент наложит вето. Он отметил, что замечания должны быть сформулированы с возможностью их рассмотрения.

Грузинское руководство может изменить законопроект об агентах иностранного влияния после наложения президентом страны права вето, сообщил премьер Ираклий Кобахидзе.

Он заявил, что сейчас есть готовность к дискуссиям в связи с нормами закона. Премьер добавил, что ему удалось объяснить партнерам, что в рамках процедур вето можно будет сверить позиции.

Глава кабмина Грузии подчеркнул, что после наложения вето президенту страны нужно будет направить в парламент замечания с возможностью их рассмотреть и поддержать при необходимости.

"Мы абсолютно открыты к сотрудничеству, к дисскусии, консультациям. Единственное, что важно, – это справедливое, достойное отношение друг к другу. Когда речь идет конкретно об этом законе, мы просим одного: вместо общих заявлений мы хотим услышать конкретные замечания в связи с законом"

- Ираклий Кобахидзе