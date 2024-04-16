На следующей неделе будет поставлена точка в законе об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии готов рассмотреть законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении, уже на следующей неделе, сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.
"Мы обсудили расписание следующей недели и повестку дня, текущие вопросы и законопроект, который будет рассмотрен в третьем чтении на следующей неделе"
- Шалва Папуашвили
Ожидается, что 13 мая рассмотрение законопроекта пройдет на заседании комитета, а 17 мая его судьба окончательно решится на пленарном заседании.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в середине апреля законопроект об иноагентах был принят парламентом республики в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении. Скандальный закон вызвал многочисленные акции протеста в грузинской столице, власти пообещали жестко подавлять любые протестные акции.