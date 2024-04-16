Вестник Кавказа

На следующей неделе будет поставлена точка в законе об иноагентах в Грузии

Президентский дворец
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Парламент Грузии на следующей неделе рассмотрит в третьем, окончательном чтении закон об иноагентах - предположительно, заседание комитета пройдет 13 мая, а пленарное пройдет 17 мая, пишут грузинские СМИ.

Парламент Грузии готов рассмотреть законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении, уже на следующей неделе, сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.

"Мы обсудили расписание следующей недели и повестку дня, текущие вопросы и законопроект, который будет рассмотрен в третьем чтении на следующей неделе"

- Шалва Папуашвили

Ожидается, что 13 мая рассмотрение законопроекта пройдет на заседании комитета, а 17 мая его судьба окончательно решится на пленарном заседании.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в середине апреля законопроект об иноагентах был принят парламентом республики в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении. Скандальный закон вызвал многочисленные акции протеста в грузинской столице, власти пообещали жестко подавлять любые протестные акции.

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