Тюрьма будет ждать нарушителей закона об иноагентах в Грузии

Стало известно, какое наказание будет полагаться за нарушение норм нового закона об иностранных агентах в Грузии, который представляет собой точную копию американского FARA. Виновные будут приговариваться к штрафам либо тюремному заключению на крупные сроки.

Отказ от соблюдения закона об иностранных агентах в новом варианте, который полностью идентичен американской версии (FARA), будет грозить штрафом и тюремным заключением, – соответствующие поправки внесены в уголовное законодательство Грузии.

Из них следует, в частности, что нарушители могут оказаться "за решеткой" на срок до пяти лет, передает Sputnik Грузия.

Напомним, новый законопроект уже зарегистрирован в парламенте. Его внесла правящая "Грузинская мечта". Эта версия гораздо более жесткая, чем действующая сейчас в Грузии. Она предполагает тюрьму в качестве наказания, кроме того, в рамках закона-копии FARA иноагентом может быть объявлено и физическое лицо.