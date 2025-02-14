Вестник Кавказа

Тюрьма будет ждать нарушителей закона об иноагентах в Грузии

Колючая проволока на голубом небе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стало известно, какое наказание будет полагаться за нарушение норм нового закона об иностранных агентах в Грузии, который представляет собой точную копию американского FARA. Виновные будут приговариваться к штрафам либо тюремному заключению на крупные сроки.

Отказ от соблюдения закона об иностранных агентах в новом варианте, который полностью идентичен американской версии (FARA), будет грозить штрафом и тюремным заключением, – соответствующие поправки внесены в уголовное законодательство Грузии.

Из них следует, в частности, что нарушители могут оказаться "за решеткой" на срок до пяти лет, передает Sputnik Грузия.

Напомним, новый законопроект уже зарегистрирован в парламенте. Его внесла правящая "Грузинская мечта". Эта версия гораздо более жесткая, чем действующая сейчас в Грузии. Она предполагает тюрьму в качестве наказания, кроме того, в рамках закона-копии FARA иноагентом может быть объявлено и физическое лицо.

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