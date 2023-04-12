Зачем Армения напала на Азербайджан среди бела дня? 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Днем 11 апреля, в ясную погоду, войска Армении предприняли попытку атаки на азербайджанские приграничные позиции Лачинского района с целью установки нового поста на условной границе. Армянские огневые точки были подавлены ВС Азербайджана. В результате боя с обеих сторон есть погибшие. Аналитик Андрей Петров раскрывает причины этой обреченной на провал атаки.

Накануне, на фоне утечек в армянских СМИ о возможных переговорах лидеров Азербайджана и Армении на американской площадке, на границе двух республик была совершена военная провокация, приведшая к человеческим потерям. Официальный Баку сообщил о трех шехидах с азербайджанской стороны, Ереван заявил о четверых погибших и множестве раненых.

Провокация была организована у Лачинского района: армянские военные открыли огонь по позициям азербайджанской армии с целью выдавить их с существующих на границе постов вглубь района и поставить свой пост на стратегически выгодном месте. ВС Армении серьезно подготовились к атаке, подвезли тяжелые вооружения и стреляли не только из автоматов и пулеметов, но и из минометов. Однако азербайджанские военные, проявив бдительность, сразу начали бить по огневым точкам агрессора и в течение нескольких часов бой был завершен. Позиции на границе остались под контролем ВС Азербайджана.

Зачем Армении провоцировать Азербайджан?

На первый взгляд эта атака армянских военных выглядит бессмысленной. У Азербайджана нет ни малейших иллюзий по поводу настроений военно-политического командования Армении, в Баку лучше, чем где бы то ни было, знают, что Ереван по-прежнему хочет захватить столько азербайджанских территорий, сколько у него получится. Поэтому приграничные боевые позиции ВС Азербайджана находятся в постоянной готовности, азербайджанская армия контролирует стратегические высоты и далеко вглубь Армении просматривает передвижения армянских военных и боевой техники.

Кроме того, у Азербайджана значительные перевес и в вооружениях, и в количестве и мотивации личного состава, дислоцированного на границе. То есть ни на внезапность, ни на преимущество в силе армянские военные рассчитывать не могут (как показывает практика, условия плохой видимости, например во время тумана, не помогают, а наоборот мешают ВС Армении). Так зачем был отдан приказ атаковать азербайджанские позиции посреди бела дня, когда все армянские огневые точки как на ладони? Напрашивается вывод, что победа в бою и захват стратегически важного места на границе не были целью Еревана. Ему требовались само по себе боестолкновение, жертвы с обеих сторон и "видеодокументы" о перестрелке – затем атака и была устроена в ясную погоду.

Три цели Еревана

По традиции, команда Никола Пашиняна постарается создать неопределенность, чтобы ее внешние спонсоры и лоббисты могли перевернуть событие с ног на голову и заявить, будто первым начал стрелять Азербайджан. Это необходимо для формирования неопределенности большего масштаба, когда для не погруженных в жизнь региона наблюдателей Ереван создает видимость неоднозначности ситуации: кто агрессор, а кто жертва? Власти Армении хотят уйти от ответственности за свои военные преступления и преступления против человечности, а потому работают над имиджем жертвы. Поскольку они остаются военными преступниками, для достижения своей цели у них нет никаких других инструментов, кроме продолжения злодеяний в отношении Азербайджана и информационной кампании по представлению черного белым.

Кроме этого у заведомо проигрышной атаки есть еще две цели. Власти Армении не желают делимитировать границу с Азербайджаном. За годы оккупации азербайджанских районов множество армянских сел на юге республики бесконтрольно разрослось на восток и теперь частично находится на территории Азербайджана – в случае делимитации границы людей оттуда придется вывести. Премьер Никол Пашинян пытается заблокировать процесс требованием сначала отвести азербайджанскую армию на позиции, выгодные Еревану, а только потом определить армяно-азербайджанские рубежи, и игнорирует напоминания, что именно делимитация позволит окончательно решить проблему безопасности границы. Однако на него давит Россия как ключевой посредник, заинтересованный в нормализации отношений ее союзников. Поэтому Еревану требуются регулярные бои на границе, чтобы заявлять о невозможности работать с картами в условиях постоянной боевой опасности (которую он сам и создает).

Третья цель – поддержание в негативной фазе отношений с ОДКБ. Теперь Ереван сможет вновь заявить, что на Армению напала внешняя сила, а Организация не защищает своего члена. Тут неважно, что нападала на самом деле Армения, бои шли на условной границе и позиции ВС Азербайджана в результате никак не изменились. Главное – еще раз обвинить ОДКБ в неисполнении обязательств, добавить еще один пункт в список претензий, который рано или поздно будет предъявлен Организации и Москве для объяснения, почему Ереван решил приостановить свое членство. В том, что власти Армении стремятся переехать в НАТО, сейчас уже нет сомнений, однако они хотят сделать это во все том же образе невинной жертвы, а потому им нужна регулярная гибель армянских солдат и офицеров. Миссии ОДКБ на границе двух стран нет (и не будет), так что официально уличить Ереван в подлоге Организация не может.

Где наблюдатели ЕС?

Формально на границе двух стран должна стоять миссия наблюдателей Евросоюза, однако прошли почти сутки с начала боя, а от миссионеров до сих пор не поступило никакой реакции. И это укрепляет аргументацию того, что атака была срежиссирована армянской стороной в политических целях. Тут есть два варианта: либо Ереван не пустил наблюдателей в зону готовящихся боевых действий, разместив их в тихих местах 1000-километровой границы, либо миссионеры по согласованию с армянскими властями сами туда не поехали, чтобы не пришлось фиксировать агрессивные действия ВС Армении. Так или иначе, заявленные функции миссия ЕС не выполняет – вероятно потому, что такая задача перед ней и не стоит. Наблюдатели готовят в Армении плацдарм для расширения европейского присутствия на Южном Кавказе, а "миссия" – только предлог, чтобы Ереван мог их пригласить.

Что будет дальше на Южном Кавказе?

Скорее всего, мы являемся свидетелями апробирования обновленной стратегии Армении на торможение армяно-азербайджанского урегулирования. Как и в годы Карабахской войны, Ереван будет использовать военные провокации с человеческими жертвами, чтобы объявлять о невозможности здесь и сейчас заниматься мирными переговорами, тем самым постоянно откладывая их на неопределенное время.

Для того, чтобы не допустить этого, необходимо воздействовать на власти Армении на политическом и дипломатическом уровнях, в том числе России как крупнейшему региональному игроку, стремящемуся стабилизировать положение дел на Южном Кавказе. Ереван должен осознать реальность – никаких проблем он такой стратегией не решит, а только создаст еще больше угроз самому себе и соседям. Поскольку сам Никол Пашинян не может или не хочет этого осознавать, ему нужно помочь.