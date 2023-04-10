Ильхам Алиев: между соседями должны быть нормальные отношения

Опубликовано: 21:07, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Соседние государства должны находиться в нормальных отношениях друг с другом, заявил президент Азербайджана. Ильхам Алиев заявил, что мирный договор с Арменией все же будет подписан и положит конец длящейся много лет вражде.

Страны-соседи должны поддерживать нормальные отношения, заявил президент Азербайджана, выступая по итогам переговоров с казахстанским коллегой в Астане.

Ильхам Алиев выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за позицию, которой Астана придерживается относительно армяно-азербайджанской нормализации.

Глава государства напомнил, что именно Баку после Второй Карабахской войны выступил с инициативой по мирному соглашению. Ильхам Алиев отметил, что она уже идет, хотя и не настолько беспрепятственно, как это было бы необходимо. В то же время президент обратил внимание на безальтернативность этого пути.

"И отношения между соседями должны быть нормальными, даже несмотря на тяжелейшую историю 30-летней оккупации и страданий, которые испытывал азербайджанский народ, и те разрушения, которые сейчас нам приходится восстанавливать"

— Ильхам Алиев

По словам президента, Азербайджан настроен на будущее. В Баку убеждены в возможности подписания мирного договора. Этот документ, отметил глава государства, наконец перевернет страницу многолетней вражды.