Вестник Кавказа

Взрыв газа в Тбилиси оставил без жилья почти сотню семей

Взрыв газа в Тбилиси оставил без жилья почти сотню семей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ночной взрыв в жилом многоквартирном доме в грузинской столице повредил несколько этажей и оставил без жилья 93 семьи. По предварительным данным причиной детонации стала утечка газа.

В столице Грузии на улице Самтредиа сегодня ночью случился взрыв в многоквартирном доме.

В результате инцидента были переселены 93 семьи.

По информации главы пожарно-спасательной службы Левана Муселиани причиной детонации могла стать утечка газа.

"По данным первичной проверки, причиной является утечка природного газа. Взрыв произошел на первом этаже здания, в коммерческом помещении. Жителей внутри не было, никто не пострадал"

- Леван Муселиани

Жители дома были временно размещены в отеле. Мэрия города обязалась предоставить жилье для пострадавших граждан.

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