Взрыв газа в Тбилиси оставил без жилья почти сотню семей

Ночной взрыв в жилом многоквартирном доме в грузинской столице повредил несколько этажей и оставил без жилья 93 семьи. По предварительным данным причиной детонации стала утечка газа.

В столице Грузии на улице Самтредиа сегодня ночью случился взрыв в многоквартирном доме.

В результате инцидента были переселены 93 семьи.

По информации главы пожарно-спасательной службы Левана Муселиани причиной детонации могла стать утечка газа.

"По данным первичной проверки, причиной является утечка природного газа. Взрыв произошел на первом этаже здания, в коммерческом помещении. Жителей внутри не было, никто не пострадал"

- Леван Муселиани

Жители дома были временно размещены в отеле. Мэрия города обязалась предоставить жилье для пострадавших граждан.