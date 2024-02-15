Взрыв прогремел в жилом доме в Ереване

В одном из домов Еревана произошел взрыв, причина пока не установлена. Госпитализирован один человек. Спасатели пока не выяснили, что стало причиной взрыва.

Взрыв с последующим возгоранием случился в четверг в Еревана, пострадал один человек.

ЧП произошло в двухэтажном доме на улице Тавризян в армянской столице. Взрыв стал причиной обрушения перегородки в помещении, а также привел к повреждению двери и окон. После взрыва начался пожар, который был потушен местными силами.

В МЧС уточнили, что обстоятельства и причины взрыва пока не установлены. При ЧП пострадал один человек, он был доставлен в больницу, пишет Sputnik Армения.