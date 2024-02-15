Неизвестный похитил несколько миллионов драмов из ресторана в Армении

В Армении ищут преступника, похитившего крупную сумму денег из ресторана. Случай произошел в Котайкской области несколько дней назад.
Из ресторана в Армении похитили несколько миллионов драмов. Об этом сообщают местные СМИ.
Случай произошел в Котайкской области в этот понедельник, 19 февраля.
Согласно предварительным данным, неизвестный через окно пролез в ресторанный комплекс "Хин Джрвеж" и вытащил сейф с деньгами.
В ресторане отметили, что в сейфе лежали несколько миллионов драмов.
По данному факту возбуждено уголовное дело.