Неизвестный похитил несколько миллионов драмов из ресторана в Армении

В Армении ищут преступника, похитившего крупную сумму денег из ресторана. Случай произошел в Котайкской области несколько дней назад.

Из ресторана в Армении похитили несколько миллионов драмов. Об этом сообщают местные СМИ.

Случай произошел в Котайкской области в этот понедельник, 19 февраля.

Согласно предварительным данным, неизвестный через окно пролез в ресторанный комплекс "Хин Джрвеж" и вытащил сейф с деньгами.

В ресторане отметили, что в сейфе лежали несколько миллионов драмов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.