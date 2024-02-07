Глава Мецамора протаранил дом своим "Майбахом"

Минувшей ночью глава армянской общины Мецамор Ваграм Хачатрян на своем "Майбахе" в Армавире "не вписался" в ворота жилого дома – он протаранил его стену, после чего был госпитализирован с различными травмами: насколько он был трезв, определят медики.

Минувшей ночью глава общины Мецамор Ваграм Хачатрян, возвращаясь домой в начале четвертого, на своем роскошном "Майбахе" врезался в стену жилого дома, сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

Инцидент произошел в Армавире – в районе 03:15 40-летний Ваграм Хачатрян на Mercedes 222 Maybach протаранил стену и электрические ворота дома. Очевидно, скорость была достаточно высокой – чиновник получил различные травмы, передает Sputnik Армения.

Карета скорой помощи доставила Хачатряна в медицинский центр Армавира, где ему оказали первую помощь. Тем не менее, очевидно, ранения оказались достаточно серьезными, и из центра его перевезли в больницу в Ереване.

Правоохранителям предстоит определить, был ли чиновник трезв во время аварии - у него уже взята проба крови на алкоголь.