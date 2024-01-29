Спровоцировавший массовое ДТП автобус остановила куча песка в Ереване

Автобус устроил массовую аварию в столице Армении. В результате инцидента пострадали 4 человека.
В среду, 7 февраля, в Ереване произошло массовое ДТП с участием 5 транспортных средств. Об этом пишут армянские СМИ.
Авария случилась в районе Малатия-Себастия.
Согласно предварительным данным, виновником ДТП является водитель рейсового автобуса. Он протаранил четыре автомобиля, а затем въехал в кучу песка.
Объясняя случившееся, водитель заявил, что у автобуса отказали тормоза.
В результате аварии получили различные травмы 4 человека. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.