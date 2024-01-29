Вестник Кавказа
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Спровоцировавший массовое ДТП автобус остановила куча песка в Ереване

Спровоцировавший массовое ДТП автобус остановила куча песка в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автобус устроил массовую аварию в столице Армении. В результате инцидента пострадали 4 человека.

В среду, 7 февраля, в Ереване произошло массовое ДТП с участием 5 транспортных средств. Об этом пишут армянские СМИ.

Авария случилась в районе Малатия-Себастия.

Согласно предварительным данным, виновником ДТП является водитель рейсового автобуса. Он протаранил четыре автомобиля, а затем въехал в кучу песка.

Объясняя случившееся, водитель заявил, что у автобуса отказали тормоза.

В результате аварии получили различные травмы 4 человека. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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