Под завалами дома в Ереване обнаружены тела нескольких человек

На месте обрушения дома в армянской столице нашли тела двух человек. Ранее там сегодня прогремел взрыв.

Под завалами дома, рухнувшего в понедельник утром в Ереване, найдены тела двух человек. Об этом рассказали в МВД Армении.

"К сожалению, мы нашли тела двух погибших людей под завалами"

– пресс-служба

Напомним, сегодня утром в одном из домов в Ереване произошел взрыв. Из-под завалов удалось достать двух человек, их доставили в больницу. Состояние одного из пострадавших оценивается как удовлетворительное, а второго – как тяжелое. Точные причины взрыва на данный момент не установлены.