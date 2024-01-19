Взрыв газа в доме в Дербенте - пострадавшие госпитализированы

В Дагестане в пятиэтажке в одной из квартир взорвался газ. В больницу доставлены два человека. Взрывной волной выбило окна.

В пятиэтажке в Дербенте взорвался газ, сообщается о двух пострадавших.

"По системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Дербенте по улица Далгата, 1а, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома пострадали два человека"

– МЧС Дагестана

Пострадавшие местные жители, мужчина и женщина, госпитализированы, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Взрывная волна выбила окна, разрушений не зафиксировано.

Проводится прокурорская проверка по факту ЧП.