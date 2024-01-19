Взрыв газа в доме в Дербенте - пострадавшие госпитализированы

В Дагестане в пятиэтажке в одной из квартир взорвался газ. В больницу доставлены два человека. Взрывной волной выбило окна.
В пятиэтажке в Дербенте взорвался газ, сообщается о двух пострадавших.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Дербенте по улица Далгата, 1а, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома пострадали два человека"
– МЧС Дагестана
Пострадавшие местные жители, мужчина и женщина, госпитализированы, медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Взрывная волна выбила окна, разрушений не зафиксировано.
Проводится прокурорская проверка по факту ЧП.