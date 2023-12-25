Вестник Кавказа

Взрыв газа в Махачкале - умерли четыре из пяти пострадавших

Взрыв газа в Махачкале - умерли четыре из пяти пострадавших
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В больнице Махачкалы скончалась женщина, накануне в ее доме взорвался газ и погибли трое детей. Глава семейства остается в реанимации.

Число погибших после взрыва газа в частном доме в столице Дагестана сегодня увеличилось. Четверо из пяти пострадавших умерли.

"Сегодня утром скончалась женщина, пострадавшая при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы Она находилась в крайне тяжелом состоянии. В результате ЧП она получила более 96% ожогов тела"

– Минздрав Дагестана

Газ взорвался утром в четверг, в течение дня от ожогов скончались трое малолетних детей. В настоящее время врачи борются за жизнь мужчины, главы семейства.

 Взрыв случился на улице Газопроводной, дом был кустарным способом подключен к газопроводу, из-за этого произошла утечка.

Возбуждено уголовное дело.

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