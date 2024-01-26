В Ереване взорвались дома, есть пострадавшие

Два человека продолжают оставаться под завалами в районе Эребуни после обрушения дома. На месте ведутся спасательные работы.
Взрыв разрушил один или два дома в Ереване в районе Эребуни.
«Произошел на улице Нор Ареш 34. По предварительным данным, рухнули один или два дома, под завалами находятся два человека»
– пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисаян.
В социальных сетях распространяется информация о том, что взрыв прогремел в пекарне. Есть версии о том, что взорвался газовый баллон. На месте ведутся спасательные работы.