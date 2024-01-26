Вестник Кавказа

В Ереване взорвались дома, есть пострадавшие

В Ереване взорвались дома, есть пострадавшие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два человека продолжают оставаться под завалами в районе Эребуни после обрушения дома. На месте ведутся спасательные работы.

Взрыв разрушил один или два дома в Ереване в районе Эребуни.

«Произошел на улице Нор Ареш 34. По предварительным данным, рухнули один или два дома, под завалами находятся два человека»

– пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисаян.

В социальных сетях распространяется информация о том, что взрыв прогремел в пекарне. Есть версии о том, что взорвался газовый баллон. На месте ведутся спасательные работы.

 

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