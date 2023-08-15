В Махачкале установят мемориал в память о погибших при взрыве на АЗС

В Дагестане будет установлена стела в память о погибших при взрыве, произошедшем летом у автозаправки в Махачкале. Жертвами взрыва стали 37 человек.

В память о погибших при взрыве возле АЗС в Махачкале появится мемориал.

"В Махачкале появится стела памяти погибших при взрыве возле АЗС в августе прошлого года. Об этом на встрече с представителями благотворительных фондов сказал Сергей Меликов"

– пресс-служба главы Дагестана

Вопрос создания мемориала прорабатывается мэрией города, к процессу могут подключиться благотворительные фонды.

Стела будет не только посвящена тем, чьи жизни унес взрыв, но и тем, кто помогал пострадавшим, которых насчитывается свыше 110 человек. Взрыв прогремел 14 августа, в результате погибли 37 человек.