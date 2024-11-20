Вестник Кавказа

Высший уровень безопасности введен в парламенте Грузии

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В грузинском парламенте начал действовать высший или «красный» уровень безопасности. Причина – акции протеста против остановки евроинтеграции властями страны.

В парламенте Грузии ввели высший «красный» уровень безопасности, передали в пресс-службе законодательного органа.

«Красный» уровень запрещает вход в здание парламента всех лиц, кроме депутатов и имеющих специальный доступ, выданный аппаратом органа.

Решение о введение высшего уровня безопасности связано с протестами, которые активизировались после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о прекращении диалога о вступлении страны в ЕС до 2028 года.

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