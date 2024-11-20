Россиян в Грузии призвали избегать мест скопления людей на фоне беспорядков

Гражданам России, находящимся в Грузии, рекомендуется избегать мест скопления людей. В Тбилиси началась новая волна протестов, вызванная заявлением властей об отказе от ЕС.

На фоне неспокойной обстановки в грузинской столице секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси выступила с призывом к россиянам избегать мест скопления людей.

"Рекомендуем гражданам России, находящимся на территории Грузии, соблюдать все необходимые меры безопасности, по возможности воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей, а также от участия в любых акциях, носящих политический характер"

– заявление

Накануне грузинское руководство объявило о решении заморозить переговоры с ЕС о членстве Грузии на четыре года. Также Тбилиси отказался от европейских финансовых грантов. Эти решения вызвали недовольство населения, на улицы вышли оппозиционные массы. К акции перед парламентом Грузии присоединилась и президент Саломе Зурабишвили. Ночью наблюдались стычки участников протестов с полицией, к утру силовики разогнали митингующих.