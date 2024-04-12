Вылеты туристов в Дубай продолжают переносить на более поздние сроки

В аэропорту Дубая ситуация нормализовалась не полностью, а отели переполнены - в них остаются те, кто из-за непогоды не смог улететь домой в срок. На этом фоне российские турфирмы предлагают перенос туров или возврат денег.

Часть российских туристов, запланировавших отдых в Дубае во второй половине апреля, отказывается от поездки, другие перебронируются на альтернативные направления или ждут возможности улететь в Эмираты, сообщает РСТ.

После рекордных ливней в ОАЭ еще не окончательно восстановлена городская и транспортная инфраструктура. Аэропорт Дубая, как считают туроператоры, начнет работать штатно, без задержек и отмен, к середине текущей недели.

"Базовые авиаперевозчики Emirates и FlyDubai вернулись в штатное расписание, однако не исключены задержки и переносы отдельных рейсов. Сохраняются проблемы с заселением в перегруженные отели и передвижением по городу… На этом фоне туроператоры переносят ближайшие вылеты и меняют туры в ОАЭ на другие направления"

– РСТ

Туроператоры на фоне такой ситуации предлагают или отложить сроки вылета, или возвращают средства в полном объеме. В целом от поездки отказывается менее 20% туристов.

С прошлой недели спрос на туры в Дубае несколько сократился, но к майским ожидается восстановление бронирований.