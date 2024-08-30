Вестник Кавказа

На море в начале октября дешевле всего можно отдохнуть в Абхазии

На море в начале октября дешевле всего можно отдохнуть в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В АТОР назвали самое дешевое направление для отдыха на море в начале октября. Абхазия оказалась самой доступной, но при этом подорожала с начала сентября.

Куда можно отправиться на море в первых числах октября? В АТОР перечислили самые недорогие направления.

Самый дешевый пляжный отдых доступен сегодня в Абхазии. Тур на двоих обойдется в 70,5 тыс рублей, в стоимость входит и перелет до Сочи. В конце августа - начале сентября аналогичный тур в Абхазию стоил меньше - 64 тыс рублей.

Также в список доступных пляжных направлений вошли Большой Сочи - 87,5 тыс рублей, ОАЭ - почти 104 тыс рублей, Китай - 118,6 тыс рублей и Вьетнам - 130,2 тыс рублей за десять дней отдыха на двоих.

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