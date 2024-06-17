Россияне стали главными туристами в эмирате Рас-Аль-Хайма

Россия стала главным поставщиком туристов в эмират Рас-Аль-Хайма, статистикой поделился исполнительный директор департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей.
В 2023 году россияне оказались самыми массовыми туристами в Рас-Аль-Хайме, туристический поток превысил 800 тыс гостей. В этом году поток отдыхающих из РФ вырос еще. Из всех россиян, отдыхающих в ОАЭ, четверть выбирают именно Рас-Аль-Хайму.
"Россия – наш первый рынок по числу туристов, на нее приходится 30% от общего числа прибытий иностранных туристов. В прошлом году прирост турпотока составил около 80%. В первые четыре месяца 2024 года турпоток вырос еще на 10%"
– Иад Расбей
Кто еще приезжает в Рас-Аль-Хайму на отдых? Помимо россиян в эмирате любят отдыхать граждане Великобритании, Германии, Казахстана и Индии.
"Популярность на российском рынке объясняется многими причинами. Среди них – более мягкий климат, связанный с тем, что Рас-Аль-Хайма – самый северный и самый зеленый эмират, хорошие пляжи и море, большое число отелей all inclusive"
– Иад Расбей