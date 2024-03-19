Древний город обнаружен на побережье в ОАЭ

В Эмиратах археологи, возможно, нашли древний затерянный город Туам. Руины были обнаружены в эмирате Умм-эль-Кувейн рядом с Шарджей.

Археологи в ОАЭ сделали открытие в процессе работы на острове в эмирате Умм-эль-Кувейн, предположительно, ученые нашли древний город Туам, который упоминается в арабских текстах.

Руины древнего поселения, а также остатки монастыря удалось найти на острове Аль-Синния после нескольких лет раскопок. Ученые также выявили следы, указывающие на то, что жители исчезнувшего города вели добычу жемчуга.

В этом археологическом сезона исследователей ждала новая находка - было установлено, что на острове существовало еще одно, более крупное поселение. Этот город был основан примерно в 4 веке н.э, а его расцвет пришелся на 5-6 века н.э. Ученые выяснили, что в затерянном городе были узкие улицы, а жилые дома были многоквартирными - это говорит о том, что население города было многотысячным.

"Туам был региональной столицей на побережье Персидского залива, которая славилась своей добычей жемчуга и торговлей драгоценными камнями. Город пришел в упадок из-за эпидемии чумы и региональных конфликтов. Впоследствии он был заброшен"

– исследователи

То, что в городе бушевала чума, доказывается большим количеством массовых захоронений за пределами города.

Сегодня специалисты сходятся в том, что обнаруженный на острове город - и есть исчезнувший Туам, хотя прямых доказательств этому нет.