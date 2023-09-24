Самые красивые места Ближнего Востока: ОАЭ, Оман, Бахрейн, Катар, Кувейт

На Ближнем Востоке есть всё: святые места, древние постройки и современная архитектура, шумные базары, фьорды, оазисы, пустыни и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Расскажем, что нужно увидеть в ОАЭ, Омане, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

На Ближнем Востоке зародились три главные авраамические религии - иудаизм, христианство и ислам, также именно здесь возникли первые цивилизации. Поэтому посещение этого региона станет настоящим подарком не только для паломников, но и для любителей истории и археологии.

Билад Сиит - Оман

Расположенное на склонах гор Хаджар селение Билад Сиит (Балд-Саит) - настоящий ближневосточный оазис. До удаленного и уединенного высокогорного селения дорога пролегает через долины Вади Сахтан и Вади Бани Ауф. В этой долине также находится известный Змеиный Каньон. Выезжающих из последнего каньона путешественников встречают поля в виде террас красно-коричневого или ярко-зеленого цвета в зависимости от сезона, а также сады из финиковых пальм. Склон горы усеян каменными и глиняными светлыми домами. Чтобы увидеть селение с разных точек, нужно пройтись пешком по извилистым тропам.

© Фото: Times of Oman

Экскурсионные компании часто предлагают поездки в каньоны и эту деревушку, но можно отправиться и самостоятельно. Но поскольку Билад Сиит со всех сторон окружен горами, попасть в него можно только на внедорожнике, это стоит учесть при планировании путешествий по горному Оману. В Билад Сиит негде остаться на ночь, варианты размещения можно, например, найти в городе Аль-Хамра.

Мечеть шейха Заида - ОАЭ

Расположенная в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, мечеть шейха Зайда - самая большая и посещаемая мечеть ОАЭ и одна из крупнейших в мире. Мечеть строили с 1996 по 2007 год, ее архитектура представляет собой слияние различных мусульманских культур, некоторые элементы заимствованы у турецких, марокканских, египетских и пакистанских построек. В проектировании мечети участвовали не только эмиратские, но и британские и итальянские архитекторы, чтобы отразить взаимодействие ислама с остальным миром. В итоге мечеть шейха Заида стала одной из наиболее впечатляющих мечетей, построенных в XX веке.

© Фото: szgmc.gov.ae

Внутренний мечети украшен мраморным полом, украшенным мозаикой. Убранство мечети также поражает своей роскошью: более тысячи колонн, 82 мраморных купола, люстры с кристаллами Сваровски и ковры ручной работы, включая самый большой в мире ковер.

Посетить мечеть шейха Заида можно во время однодневной поездки в Абу-Даби из Дубая, самостоятельно или через турагента.

© Фото: szgmc.gov.ae

В ОАЭ есть две мечети, которые могут посещать все желающие, а не только мусульмане: мечеть шейха Заида и дубайская мечеть Джумейра. Главное соблюсти дресс-код: у мужчин - это брюки и закрытые плечи, у женщин тело должно быть закрыто полностью, необходим также платок на голове.

Доха - Катар

Столица Катара сочетает в себе традиции и современность. Даже одного дня в Дохе будет достаточно, чтобы ощутить все контрасты, но интересного здесь наберется гораздо больше.

© Фото: commons wikimedia

Обязательно стоит посетить Музей исламского искусства - один из самых удивительных памятников современной архитектуры в регионе, расположенный на искусственном острове. Со двора музея открывается великолепный вид на городские небоскребы. Музей находится в нескольких минутах ходьбы от популярного у туристов рынка Сук Вакиф, где продаются ковры, специи и сувениры. Около него находятся и соколиный базар и соколиный госпиталь - одна из достопримечательностей Катара, где популярна соколиная охота.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После прогулки по городу стоит отправиться за пределы Дохи в природный заповедник Хор-аль-Адаид - внутреннее море Катара. Это одно из немногих мест на земле, где море встречается с пустыней. Эта территория может стать вторым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Катаре. Для тех, у кого нет опыта езды по бездорожью из Дохи в Хор-аль-Адаид отправляются однодневные туры.

Фьорды Мусандам - Оман

Еще один неожиданный для региона ландшафт - фьорды оманского полуострова Мусандам. Это место называют аравийской или ближневосточной Норвегией. Скалистые бухты Мусандама, расположенный на берегу Ормузского пролива в северной оконечности Аравийского полуострова, напоминают скандинавское побережье, однако цвета отличаются. Самый длинный фьорд в этой местности - Хор Аш Шам - простирается примерно на 16 км. Туда чаще всего отправляются на лодке. По пути можно увидеть дельфинов.

© Фото: commons wikimedia

Поскольку Мусандам - это полуэксклав, до которого легко добраться из Дубая или Абу-Даби, это популярное туристическое направление среди путешественников из ОАЭ. Кроме фьордов здесь есть неплохие пляжи и коралловые рифы, заехать стоит и на Телеграфный острове (Джазират аль-Маклаб), который когда-то служил подстанцией для обеспечения телеграфной связи британцами.

Мечеть аль-Фатиха - Бахрейн

Одно из обязательных к посещению мест в Бахрейне - это мечеть Аль-Фатиха в Манаме. Построенная в 1980-х годах мечеть вмещает до 7 тысяч человек. Ее здание построено из светлого мрамора, а купол из стекловолокна над молитвенным залом самый большой в мире. Посетителям здесь предлагают бесплатные экскурсии на многих языках, есть и на русском. Женщинам выдают длинную одежду и платок. К тому же это единственная мечеть Бахрейна, куда разрешен доступ немусульманам. Мечеть открыта для туристов с 9:00 до 16:00 каждый день, кроме пятниц и времени молитв.

Дубай - ОАЭ

Дубай - это одна из идеальных туристических локаций Ближнего Востока. Этот город прошел долгий путь от маленькой рыбацкой деревни до огромного мегаполиса и сейчас полон возможностей. Одна из первых вещей, на которые стоит посмотреть в Дубае - это Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. Дубай - это также ближневосточная столица шопинга.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Рядом с небоскребом Бурдж-Халифа находится крупнейший в мире торговый центр Dubai Mall, который обгонит только Тегеранский торговый центр, когда его строительство полностью завершится. Здесь есть всевозможные магазины, рестораны, гигантский аквариум и даже ледовый каток, а также фонтан Дубай. Не стоит покидать Дубай, не посетив Дубайский залив и исторический район Аль-Фахиди с культурными центрами, крепостью и базарами.

Эс-Салимия - Кувейт

Эс-Салимия (Сальмия) - удивительный город в 15 км от столицы Кувейта. Культурный центр шейха Абдуллы Аль Салема - это настоящий музейный район, включающий более 20 выставочных залов и более тысячи экспонатов. Открывшийся всего 6 лет назад культурный центр стал крупнейшим музейным комплексом на Ближнем Востоке.

Пустыня Вахиба - Оман

Пустыню Руб-эль-Хали делят между собой Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ и Йемен. Часть пустыни, принадлежащая Оману, а именно дюны Эш-Шаркия, которые также называют пустыней Вахиба - одно из наиболее доступных мест для сафари по пустыне. Отправляются туда обычно из столицы - Маската. В пустыне вам предложат катание на верблюдах, сэндбродинг, посещение деревень бедуинов, возможна и ночевка в пустыне в кемпинге.