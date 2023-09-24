Где продлить лето: Самые красивые острова на Ближнем Востоке

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Осень – время отправляться на юг, на жаркие острова. Арабские страны могут похвастаться не только историческими и археологическими достопримечательностями, но и очаровательными островами, расположенными в Персидском заливе, в Красном и Средиземном морях.

Джерба в Тунисе

Джерба - крупнейший остров Северной Африки, а также средиземноморского побережья страны. На протяжении тысячелетий его населяли представители различных цивилизаций, в том числе финикийцы, византийцы и османы. В результате на острове сохранилось множество исторических памятников, таких как синагога Эль-Гриба, одна из старейших действующих синагог в мире, где хранится один из старейших в мире Свитков Торы. Этой осенью остров внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Если больше по душе природные достопримечательности, остров Джерба располагает живописными пляжами с мягким белым похожим на пудру песком. Один из самых популярных - пляж Сиди-Маре, где кроме плавания можно заняться водными видами спорта. Джерба засажена оливковыми садами, пальмовыми рощами, есть и солончаки. А на традиционных базарах стоит попробовать местную кухню.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для въезда в Тунис гражданам России не нужна виза, если поездка не затянется дольше, чем на 3 месяца.

Остров Сир-Бани-Яс в ОАЭ

Любителям мест отдыха с дикой природой понравится Сир-Бани-Яс. Этот некогда пустынный остров, расположенный в Персидском заливе и относящийся к эмирату Абу-Даби, был преобразован в настоящий природный заповедник под руководством основателя ОАЭ шейха Заида бен Султана аль-Нахайяна. В крупнейшем в регионе заповеднике дикой природы, занимающем более половины острова, обитают различные животные, в том числе жирафы, газели, гепарды, гиены и ориксы. Вы можете отправиться на экскурсии по дикой природе, сафари на лошадях, прогулку на горных велосипедах и прогулки на природе, чтобы исследовать разнообразную дикую природу острова можно отправиться на организованную экскурсию, сафари на джипах, велосипедную или пешую прогулку (вдали от мест обитания диких животных) и даже сплавать на лодке к мангровым зарослям. Здесь находится и самый крупный в мире соляной купол.

Граждане РФ могут находиться в Эмиратах без визы не более трех месяцев.

В Египте туристов всегда много, особенно на пляжах и в других туристических местах. За уединением можно отправиться на Фараонов остров, также известный как Коралловый остров. Этот небольшой островок расположен менее чем в 300 метрах от берега. От Табы его отделяют 8 км, от Эйлата - 12 км. Его площадь совсем мала, но это компенсируется впечатляющими скалами и руинами замка крестоносцев, который позже перешел к султану Саладину.

Для въезда на Синайский полуостров российским туристам не понадобятся визы для поездки сроком до 15 дней.

Кроличий остров в Ливане

Кроличий остров расположен всего в 5 км от побережья города Эль-Мина и в менее двух часах езды от Бейрута. Остров, относящийся к территории национального заповедника, представляет собой нетронутый оазис, идеально подходящий для однодневной поездки из соседнего Триполи - второго по величине ливанского города. Как и другие "кроличьи" острова мира он получил свое название из-за некогда процветающей популяции кроликов. Хотя кроликов здесь больше нет, более 30 лет назад остров был объявлен заповедником, так как здесь встречаются виды животных и птиц, находящихся под угрозой исчезновения, в том числе тюленей-монахов, зеленых черепах и логгерхедов. Поскольку Кроличий остров это самый большой из трех Пальмовых островов, его также часто называют просто Пальмовым островом.

Виза, дающая право находиться в Ливане на протяжении 30 дней, туристам из РФ в аэропорту Бейрута ставится бесплатно.

Остров Аль-Марджан в ОАЭ

Если для отпуска хочется просто выбрать роскошный отель, а не искать приключений, то хорошим выбором будут острова Аль-Марджан. Этот искусственный архипелаг расположен в Рас-эль-Хайме, одном из семи эмиратов ОАЭ. Кроме ультрасовременных курортов и отелей мирового класса на островах есть живописные природные достопримечательности, в том числе более 7 км песчаных пляжей как с картинки. На одном из этих коралловых островов имеется 23-километровая набережная, усаженная пальмами. Пышные зеленые парки и большие игровые площадки для детей делают остров Аль-Марджан прекрасным местом и для семейного отдыха.

Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Остров Бахрейн

Остров Бахрейн, расположенный в Персидском заливе между Саудовской Аравией и Катаром, это самый большой из всех островов Королевства Бахрейн. На этом острове находится и столица королевства Манама. Остров украшают изящные небоскребы, роскошные отели и торговые центры. При этом остров Бахрейн сохраняет нетронутым богатое культурное наследие в виде музеев, традиционных базаров и знаковых достопримечательностей, таких как Калат-аль-Бахрейн, внесенный в список ЮНЕСКО. На острове есть и песчаные пляжи, а также трассы Гран-при Формулы-1. Отсюда каждые полчаса отходит лодка на другой остров Аль-Дар, где многие предпочитают купаться. Туристов еще возят посмотреть остров Джарада, который с приливом уходит под воду, но глубина не сильная, где-то по пояс.

Гражданам РФ виза ставится по прибытии за $15, если срок поездки не превышает 14 дней.

Архипелаги Дубая

Список самых красивых и необычных островов будет неполным без самых известных архипелагов Дубая - "Мир" и "Пальмовые острова". Расположенный в 4 км от побережья архипелаг "Мир" напоминает карту мира, если смотреть с высоты. Масштаб проекта лучше всего ощущается с воздуха. Архипелаг включает около 300 искусственных островов, большая часть из которых находятся в частной собственности. Наиболее известен архипелаг благодаря пятизвездочному курорту Anantara World Islands Dubai Resort. Для посещений доступны, например, остров Ливан с пляжным клубом и остров "Сердце Европы". Ну а самый известный остров ОАЭ - это входящий в архипелаг "Пальмовые острова" Пальма Джумейра, также расположенный у побережья Дубая. Помимо своего характерного дизайна в форме пальмы, остров Пальма Джумейра славится своими роскошными виллами, пентхаусами и престижными курортами.

Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Остров Масира в Омане

Остров Масира - вытянутый остров у юго-восточного побережья Омана в Аравийском море. На северной и западной сторонах острова, расположенного менее чем в 20 км от берега, есть красивые пляжи и отели. Добраться сюда можно на пароме. Кроме пляжного отдыха и водных видов спорта, на остров приезжают дикой природы и исторического наследия Омана.

Россиянам можно находиться в Омане без визы две недели.