Острова, где можно отдохнуть без толп туристов

Белоснежные песчаные пляжи, чистое голубое небо и сине-зеленые воды делают эти тропические острова для многих путешественников идеальными для проведения отпуска, особенно, если они ищут места без туристов. Ниже представлен список "неизведанных" островов, куда можно отправиться, если вы хотели посетить тропики и предпочитаете тихий отдых.

Доминика

Доминика (или Содружество Доминики) – восточно-карибский архипелаг, расположенный между Мартиникой и Гваделупой, который не имеет ничего общего с Доминиканской Республикой.

Доминика, возможно, не так известна своими пляжами по сравнению со своими карибскими аналогами, но может похвастаться потрясающими местами для экотуризма. Здесь можно увидеть Кипящее озеро рядом с Долиной разрушения, которое считается вторым по величине кипящим озером в мире, или посетить Национальный парк Морн Дьяблотин, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, на северо-западе Доминики. Кроме того, путешественники могут провести время в одном из горячих источников Доминики.

Острова Кондао

Попасть на архипелаг Кондао, расположенный в юго-восточной части Вьетнама, можно прилетев из Хошимина. Кон Дао состоит из 16 крупных и малых островов. Несмотря на то, что эти места прозвали "Адом на Земле", из-за того, что в свое время здесь была мрачная тюрьма, сегодня это одно из самых идиллических мест для посещения во Вьетнаме.

Здесь есть и пышные густые джунгли, и песчаные пляжи с сине-зеленой водой. Туристы могут взять напрокат мотоцикл, чтобы исследовать остров Кон Сон и насладиться видом на побережье, заняться снорклингом, отправиться в поход вдоль пляжа Онг Донг или же насладиться водами пляжа Дат Док. Помимо тропиков Кондао, посетители могут уделить время изучению истории архипелага. Посетите музей Кондао, чтобы узнать об одной из самых печально известных бывших тюрем страны.

Острова Росарио

Острова Росарио (или Коралловые острова Росарио) - архипелаг, который состоит из 27 коралловых островов и небольших островков, расположенных у побережья Картахены в Колумбии. Путешественники, посещающие Картахену, могут совершить однодневную поездку на острова Росарио, однако лучше всего остановиться здесь на несколько дней. Острова архипелага славятся своими райскими пейзажами. Здесь можно прокатиться на байдарках по мангровым зарослям, заняться снорклингом у коралловых рифов, поплавать со светящимся планктоном в лагуне Энкантада, а также понаблюдать за рождением детенышей черепах.

Остров Родригес

Остров Родригес - идеальное место для тех, кто мечтает о пляжах с белым песком без толп людей. Остров, расположенный посреди Индийского океана в 500 км к востоку от Маврикия, был назван в честь португальского исследователя Диого Родригеша.

Есть много причин посетить этот небольшой отдаленный остров. Время здесь будто остановилось: благодаря непринужденному темпу жизни на острове Родригес, некоторые путешественники находят здесь спасение от гудящих автомобилей и стремительной городской жизни. Это туристическое направление может похвастаться приятным климатом, а также многочисленными предложениями для дайвинга и снорклинга, остров окружают красивые коралловые рифы. Путешественники могут выбрать сувениры на субботнем рынке, изучить редкие виды растений в природном заповеднике Гранд-Монтань или прогуляться по мелкому песку острова Кокос (который находится недалеко).