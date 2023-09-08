Жемчужина Катара осенью: что нужно знать об искусственном острове в Дохе

С наступлением осени спрос на Катар возрос, причем путевки покупают активнее, чем в прошлом, а глубина бронирования уже достигает новогодних дат, свидетельствую данные Ассоциации туроператоров России. Там рекомендуют туристам, желающим отдохнуть осенью в популярных пляжных отелях в Дохе, не затягивать с бронированием.

Катар – небольшая арабская страна Персидского залива, занимающая Катарский полуостров. Это гостеприимное место, где есть на что посмотреть, хотя большую популярность у туристов имеют его более крупные соседи, такие как Объединенные Арабские Эмираты (в частности, эмират Дубай). Катар может стать хорошей альтернативой поездкам в Дубай.

Что нужно знать о Катаре?

Катар расположен на Катарском полуострове в Персидском заливе и имеет сухопутную границу с Саудовской Аравией.

В столице - Дохе - проживает более 80% населения страны. Форма правления в стране - наследственная монархия.

Земля Катара представляет собой низменную и плоскую пустыню, но страна богата, поскольку экспортирует природный газ.

Катар находился под властью Османской империи, а с 1916 по 1971 год был под британским протекторатом.

Как и в других странах Персидского залива, в Катаре проживает множество рабочих-мигрантов.

Достопримечательности Катара:

исторический форт Аль-Зубара, который расположен на одноименной огромной территории археологических раскопок;

музеи истории и культуры Аравийского полуострова;

исторические башни Барзан,

национальная библиотека.

При этом страна привлекает туристов именно пляжным отдыхом. Одной из новейших и самых роскошных достопримечательностей Катара считается Жемчужный остров, который называют "арабской Ривьерой".

Жемчужный остров – роскошная "аравийская Ривьера"

В Дубай многие приезжают из-за больших искусственных островов и потрясающих небоскребов, таких как самое высокое здание в мире - Бурдж-Халифа. Однако Катар почти не уступает ОАЭ.

По состоянию на сентябрь 2023 года Жемчужный остров все еще находится в стадии строительства, и когда оно будет завершено, к территории страны добавится еще 32 километра новой береговой линии. В концепции острова отражены национальные и международные темы, сочетающие в себе аспекты арабской, средиземноморской и европейской культур.

Три основных направления «Жемчужины»:

Квартал Канат: район в венецианском стиле с каналами, мостами, переулками и яркими зданиями Порто Аравия: район средиземноморья с роскошными яхтами Центральная Медина: территория с садами, игровыми площадками, площадями, кафе и многим другим.

Жемчужный остров состоит из 12 районов, каждый из которых имеет свой особый архитектурный стиль. На острове есть пристани в средиземноморском стиле, заполненные роскошными яхтами, роскошными виллами, бутик-отелями и большими жилыми башнями. Там также множество роскошных магазинов и множество современных ресторанов.

«Жемчужина» уже стала популярным местом для любителей роскоши: отелей, ресторанов и бутиков.

Что нужно знать о посещении Жемчужного острова

Катар - безопасная и дружелюбная страна для посещения, но там существуют определенные правила, которые путешественники должны знать и уважать. Так, например, употреблять алкоголь в общественных местах запрещено. Также существуют ограничения на продукты из свинины.

«Жемчужина» расположена недалеко от престижного района Вест-Бэй в Дохе. Один из популярных способов передвижения по Дохе - такси. Поездка от международного аэропорта Дохи до острова занимает от 30 до 40 минут. Также можно передвигаться и на общественном транспорте.