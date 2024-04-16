Новый отель Rixos появится летом в Эмиратах

Отелей Rixos в ОАЭ станет больше. В эмирате Рас-эль-Хайма под турецкий бренд перейдет пятизвездочный Ras Al Khaimah Beach Resort.

В ОАЭ летом под брендом сети Rixos начнет работать крупный отель Ras Al Khaimah Beach Resort.

Известный гостиничный комплекс в Рас-эль-Хайме работает с 2007 года, в 2024 году он переходит из бренда Hilton под управление Rixos, сообщает АТОР.

«Расширение представительства Rixos в ОАЭ – это хорошая новость. С появлением еще одного отеля под брендом Rixos в эмиратах Дубай, Абу-Даби и Рас-эль-Хайма будет по два отеля этой цепочки, значит, и выбор премиальных объектов у туристов будет больше»

– туроператор Space Travel

В Рас-эль-Хайме Rixos в настоящее время принимает гостей на острове Аль-Марджан, в отеле Rixos Bab Al Bahr.

Пятизвездочный комплекс Ras Al Khaimah Beach Resort прошел реновацию в 2017 году, в ближайшее время Rixos не планирует сильных изменений, появится новые рестораны, анимация, развлечения для детей, спа-центр.

Туристам в отеле доступны размещение как в основном корпусе, так и на виллах на территории.