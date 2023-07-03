Летние туры в Эмираты подешевели для россиян

Отдых в ОАЭ в мае подешевел почти на 13%, в летние месяцы скидки могут вырасти. Отдохнуть в Эмиратах летом можно вдвое дешевле, чем в пик сезона.

В мае путевки в ОАЭ для россиян подешевели на 12,7%, сообщает Росстат. В апреле цены на отдых в Эмиратах также снижались - на 14,4%.

Отельеры в ОАЭ традиционно снижают цены и объявляют выгодные акции на отдых в летние месяцы. Эмираты - самое подешевевшее на лето направление.

Также снизились цены на отдых в ближайшие месяцы в таких странах, как Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Малайзия - на 7,7%, Египет - на 4,6%, Казахстан и Узбекистан - на 1,7%.

Другие направления, наоборот, к лету только растут в цене. В мае туры в Турцию подорожали на 12,6%, в республики Южного Кавказа - на 8,7%. Сильнее всего отдых подорожал в России. Так, в мае путевки на лето на черноморские курорты стали дороже на 23,7%, информирует Росстат.