В Абу-Даби восстановили работу пляжей после непогоды

Пляжи Абу-Даби стали доступны для посещения туристов, после долгого закрытия в связи с непогодой, которая обрушилась на побережье в апреле.

Власти Абу-Даби позволили открыть пляжи и восстановить всю развлекательную программу на их территории после того, как на побережье бушевал шторм. Информацию об этом озвучили в туркомпании "Интурист" ссылаясь на организацию, которая принимает в ОАЭ.

"Мы рады сообщить, что пляжи во всех отелях Абу-Даби теперь открыты. После временного закрытия все объекты вновь готовы принимать гостей"

- "Интурист"

Ранее непогода обрушилась на побережье Абу-Даби и власти были вынуждены закрыть пляжи из-за качества снижения воды.

В прошлом месяце сильные ливни достигли ОАЭ. Сильнее всего из-за проливных дождей пострадал Дубай. Как отмечали специалисты, это были один из самых мощных дождей за последние 75 лет.