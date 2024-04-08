Пляжи в Абу-Даби временно закрыли - проводится проверка воды

Большинство пляжей Абу-Даби решено было закрыть до получения результатов проверки качества воды. В море могли попасть загрязнения после ливней и связанных с ними подтоплений.

Недавние ливни в ОАЭ могли негативно сказаться на качестве воды в море, власти Абу-Даби приняли решение временно закрыть основные пляжи.

Специалисты берут пробы воды, проводятся проверки. Мощные ливни привели к подтоплениям, в результате в море могли попасть загрязнения.

«Фактически город находится на островах, и, чтобы убедиться, что состояние прибрежных вод соответствует всем санитарным нормам, было введено временно ограничение на посещение пляжей до дальнейшего уведомления. По нашим данным, сейчас производится забор воды для анализов и исследований»

– туркомпания Space Travel

Пляжи в Абу-Даби могут быть открыты в ближайшее время, если пробы не покажут проблем с качество морской воды.

Сегодня в Эмирате туристам доступен пляж Mamsha Al Saadiyat. От отелей до пляжа Садият ходят бесплатные автобусы, вход на пляж платный - 50 дирхам, это около 1,2 тыс рублей.

Также открытыми для купания сегодня остаются пляжи Kai Beach и Saadiyat Beach Club в Абу-Даби.