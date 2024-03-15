Турция и ОАЭ возглавляют список самых популярных направлений для отдыха

В первом квартале года российский туристы чаще всего бронировали туры и летали в Турцию, ОАЭ и Армению. Спрос на отдых в ОАЭ сохраняется на высоком уровне и во втором квартале, многие хотят провести майские праздники в Дубае.

Турция, ОАЭ и Армения оказались самыми популярными зарубежными направлениями с начала года, следует из данных сервиса «Яндекс Путешествия».

В период с 1 января по 31 марта Эмираты оказались в тройке по спросу на авиабилеты, а по перелетам бизнес-классом стали лидером.

В среднем билет туда-обратно в январе-марте стоил 45,5 тыс рублей.

Отметим, что март и апрель - подходящие для комфортного отдыха в ОАЭ месяцы, в мае в Эмиратах становится жарче, однако спрос на туры среди россиян не снижается.