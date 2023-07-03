Туры из России в ОАЭ на лето могут подешеветь на 15%

Российские авиакомпании снизили цены на перевозку для туркомпаний. Ожидается, что эмиратские перевозчики, чтобы не терять заказы на полетные программы, также понизят цены, что в целом приведет к снижению стоимости туров в ОАЭ.

Путевки в ОАЭ на лето 2024 года могут подешеветь относительно прошлогодних цен за счет более доступных перелетов. Ожидается, что цены на летние туры в Эмираты могут опуститься на 15-17%.

Российские авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии» предложили туроператорам сниженные цены на блоки мест. Сейчас разница в цене с арабскими перевозчиками достигает 40%.

«Перед авиакомпаниями ОАЭ сейчас стоит дилемма – держать прежние прайсы или снижаться вслед за рынком. Если они оставят завышенные тарифы, туроператоры не возьмут у них блоки, и перевозчикам придется сокращать летние полетные программы»

– глава Space Travel Артур Мурадян

Пересмотр тарифов на лето провели в Emirates, в итоге цены на перевозку предлагаются на 25-30% ниже, чем летом 2023 года. Компания flydubai также работает над пересмотром цен и ведет переговоры с российскими туроператорами. Компания Air Arabia пока не сообщала о планах поменять цены на лето для российских туристов.