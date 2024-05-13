Турция вошла в список стран, которые зарабатывают на туристах больше всего

Туристическая организация ООН назвала страны, больше других заработавшие на туризме в 2023 году. В числе лидеров оказались Турция и Эмираты.

Рейтинг стран, которым туризм в 2023 году принес самые большие доходы, обнародовали во Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism).

Первое место рейтинга заняли США, в прошлом году туризм принес Штатам $176 млрд. Остальные страны в первой пятерке заработали на туризме менее $100 млрд, во второй пятерке - менее $50 млрд.

В топ-10 помимо США вошли Испания, Великобритания, Франция, Италия, ОАЭ, Турция, Австралия, Канада, Япония.

При этом Турция и Эмираты значительно поднялись в рейтинге по сравнению с допандемийным периодом - с 12 и 13 места они вышли по доходам от туризма на 6 и 7 места.

Кроме того, туристический бум замечен в Саудовской Аравии - с 27 места она поднялась на 12-ое.