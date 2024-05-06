АТОР: в Турции отели не завышают цены для российских туристов

Завышение цен в отелях Турции для россиян - ложная информация, предупреждает АТОР. Для граждан РФ цены в отелях не завышают, а права россиян не ущемляются.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли информацию о том, что в отелях Турции якобы появились "таблички с национальностями туристов", а также изменились цены для россиян.

Ранее некоторые российские СМИ разместили информацию об ущемлении и дискриминации туристов, а также о появлении в отелях табличек о национальности отдыхающих. По данным АТОР, если какие-то туристы и ущемляются в Турции - то турецкие, для местных отдыхающих цены зачастую выше, чем для иностранцев, разница достигает двух раз. Такая ситуация наблюдается в крупных пляжных отелях, работающих с туроператорами и пакетными туристами, но причина не в национальности туристов, а в контрактах турфирм и объеме бронирований.

В небольших отелях Турции, где отдыхают самостоятельные туристы, цены равны как для граждан, так и для интуристов. Так что цены для россиян, отдыхающих в Турции, или ниже, или равны тем, что предлагаются другим путешественникам.