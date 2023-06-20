"Врата ада" в Туркменистане могут потушить

В Туркменистане придумали способ, чтобы потушить "Врата ада". Газовый кратер в пустыне Каракумы горит уже более 50 лет и входит в список главных достопримечательной страны.

В Туркменистане может исчезнуть знаменитая достопримечательность - "Врата ада", также известная как "Сияние Каракумов".

Более 50 лет в пустыне Каракумы непрерывно пылает газовый кратер Давраза. Для того, чтобы его потушить, учеными был разработан специальный метод по ограничению притока газа к аварийной шахте.

"Туркменистан достиг очень большого прогресса в управлении выбросами на кратере Дарваза. <...> В итоге, как раз этот способ приведет к тому, что иссякнет поток газа, который будет двигаться в сторону кратера. Мы просто этот весь газ отберем, все запасы газа отберем имеющимися скважинами"

– НИИ природного газа госконцерна "Туркменгаз"

В настоящее время процесс тушения горящего кратера уже начался, удалось сократить выбросы метана из "Врат ада". Сколько времени уйдет на то, чтобы окончательно потушить кратер, лишив его газовой подпитки, не сообщается, передает ТАСС.