Ликийская тропа: что это, где находится, самые красивые места

Ликийская тропа проходит через очаровательные прибрежные деревни и многочисленные археологические памятники. Расскажем, что такое Ликийская тропа, где она находится, через какие города проходит и какая у нее протяженность, что взять в треккинг по Ликийской тропе, когда лучше идти, а также какие участки самые красивые.

В Турции есть огромное количество туристических троп, а некоторые из них объединены в продолжительные маршруты, прохождение которых занимает много дней. Самый известный такой путь - Ликийская тропа, названная в честь древней цивилизации, жившей когда-то в этом регионе,

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Что такое Ликийская тропа?

Ликийская тропа - это длинный пешеходный маршрут, тянущийся через те места, где раньше была древняя Ликия. Протяженность маршрута составляет 760 км. Раньше длина Ликийской тропы составляла 520 метров, но со временем ее расширили, кроме того, есть ответвления. Тех, кто решил отправиться по Ликийской тропе, ждут потрясающие виды на Средиземное море, скалистые горы и архитектурно-исторические памятники.

Где находится Ликийская тропа?

Ликия - это историческая область, расположенная на юге полуострова Малая Азия. На западе она граничила с Карией, на севере - с Писидией, а на востоке - с Памфилией. Но история именно Ликийской тропы началась лишь в конце прошлого тысячелетия благодаря британке Кейт Клоу. Этот амбициозный проект силами волонтеров стал первым в Турции длинным туристическим маршрутом.

Ликийская тропа, расположенная на юго-западе Турции, проходит вдоль южного побережья страны. Ликийская тропа идет от Олюдениза до района Антальи, который называется Ашагыкараман. Многие туристы предпочитают идти не от официальной стартовой точки маршрута в Олюденизе, а от Фетхие через ликийскую гробницу Аминтоса, руины замка и город-призрак Каякей. Маршрут тропы проходит через множество красивых городов и деревень средиземноморского побережья: Фаралия, Кабак, Патара, Калкан, Каш, Демре и Анталья. Условно Ликийская тропа разделена на западную, центральную и восточную части.

Западная часть Ликийской тропы самая популярная, она идет от Олюдениза до примерно Демре;

Центральная часть тропы тянется от Каша до города Финике;

Восточная - это более сложная часть тропы, она идет от города Мавикент до Антальи, здесь больше горных перевалов, но есть альтернативный участок вдоль побережья.

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Когда лучше идти по Ликийской тропе?

Лучшее время для похода по Ликийской тропе - это весна (с апреля по июнь) и осень (с сентября по ноябрь). Погодные условия в эти сезоны обычно более комфортные.

Весной лучше отправляться в треккинг по Ликийской тропе с апреля по май. В этот период средняя температура воздуха днем обычно составляет 20-30°C, но вечера довольно прохладные. К тому же в эти месяцы побережье не так заполнено туристами.

лучше отправляться в треккинг по Ликийской тропе с апреля по май. В этот период средняя температура воздуха днем обычно составляет 20-30°C, но вечера довольно прохладные. К тому же в эти месяцы побережье не так заполнено туристами. Из летних месяцев лучше выбирать июнь, так как купаться уже можно, но жара в 40 °C в начале лета этот регион обычно еще не накрывает. Летом лучше отправляться в поход как можно раньше, чтобы успеть пройти достаточно до самых жарких часов.

лучше выбирать июнь, так как купаться уже можно, но жара в 40 °C в начале лета этот регион обычно еще не накрывает. Летом лучше отправляться в поход как можно раньше, чтобы успеть пройти достаточно до самых жарких часов. Осенние походы по Ликийский тропе предлагают баланс между благоприятными погодными условиями и меньшим количеством туристов. Температура воздуха в сентября-октябре начинает снижаться, что важно для продолжительных походов.

по Ликийский тропе предлагают баланс между благоприятными погодными условиями и меньшим количеством туристов. Температура воздуха в сентября-октябре начинает снижаться, что важно для продолжительных походов. Зимой туристы на Ликийской тропе встречаются редко, так как к походам с ноября по март нужно готовиться основательно из-за переменчивой погоды и холодной температуры по ночам. В эти месяцы периодически бывают дожди, из-за чего тропы могут быть грязными и скользкими, поэтому необходимо больше экипировки, что увеличивает вес рюкзака. Поэтому поход по Ликийской тропе зимой, если не брать совсем короткие участки, подходит только для опытных туристов.

Какая часть Ликийской тропы самая красивая?

Самой красивой считается западная часть Ликийской тропы, а именно от Олюдениза до бухты Санджаклык, так как маршрут идет по берегу, не углубляясь в горы и нет сильного набора высоты. На этом отрезке пути находятся такие достопримечательности как бухта Кабак и Долина бабочек. Дальше будут античные города Ксанф и Летоон, пляжи Патара и Капуташ, Симена, Кекова и Мира около Демре, маяк Гелидония, гора Янарташ, каньон Гёйнюк и античный город Олимпос.

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Что стоит знать о Ликийской тропе?

По Ликийской тропе можно проходить не только с тургруппой или профессиональным гидом, но и самостоятельно, если правильно подготовиться: подобрать снаряжение, изучить маршрут, продумать места для ночлега;

Чтобы пройти Ликийскую тропу целиком, понадобится минимум месяц, но мало кто располагает таким количеством времени, поэтому можно выбрать одну из условных частей маршрута;

Новичкам в походах стоит начать с более коротких и простых участков Ликийской тропы. Например, от деревни Кабак до пляжа Парадайз (8 км);

Для разметки тропы используется красная и белая краска, а указатели чаще с желтыми буквами;

Проход по маршруту бесплатный, но за вход на территорию некоторых достопримечательностей, например, античных городов, придется заплатить;

Помочь во время похода могут треккинговые палки, так как они помогают распределить вес тела и уменьшить нагрузку на колени;

Нужно не забывать пить достаточно воды, чтобы поддерживать водный баланс, особенно это касается жаркой погоды;

Маршрут Ликийской тропы проходит через очень красивые места, но мало где есть тень, поэтому из-за высокого УФ-индекса необходимо защищать кожу и глаза, солнцезащитными очками и кремом.

Что взять с собой треккинг по Ликийской тропе?

Прочную походную обувь (треккинговые кроссовки или ботинки), подходящую одежду, рюкзак, панаму или кепку, солнцезащитный крем, средство от насекомых, аптечку, хорошую карту, GPS-устройство, бутылку с водой, перекус, наличные деньги, портативное зарядное устройство. На Ликийской тропе лежат города и деревни, где можно зайти в кафе и продуктовые магазины, чтобы пополнить запасы. Для длительного похода стоит взять треккинговые палки, фонарик, походный коврик, спальник или палатку. При этом спать в палатке не обязательно, на Ликийской тропе есть множество вариантов размещения: гостиницы, кемпинги и проживание в семье в некоторых деревнях. Но бронировать размещение рекомендуется заранее.