Власти Турции рассчитывают на скорый запуск первого реактора АЭС Аккую

Анкара надеется, что, несмотря на определенные затруднения, АЭС Аккую, а точнее ее первый реактор, начнет работать в скором времени. Ход строительства прокомментировал глава Минэнерго Турции.

Руководство Турции стремится к тому, чтобы первый реактор АЭС Аккую заработал в максимально сжатые сроки, сообщил турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар.

По словам политика, работы ведут свыше 30 тыс человек.

"Боремся с различными [непредвиденными] сложностями. Но, несмотря на это, наша цель в том, чтобы в самые короткие сроки ввести в строй первый реактор и начать получать с него электроэнергию"

– Байрактар

В ответ на вопрос, насколько высока вероятность запуска реактора в текущем году, министр констатировал, что такая цель продолжает оставаться актуальной.

Глава Минэнерго рассказал о значении АЭС Аккую для Турции: станция даст стране мощный безуглеродный источник энергии, причем небывалого масштаба – это будет самая большая АЭС в мире, с общей мощностью 4,8 тыс МВт. Такой показатель будет достигнут, когда начнут действовать все четыре реактора, а это, по словам Байрактара, должно произойти к 2028 году. С \того момента, уточнил он, АЭС Аккую будет давать Турции 10% всего объема энергии, потребляемой Турцией.

"При этом мы освободимся от примерно 30 млн т выбросов и от необходимости закупать около 7,2 млрд кубометров газа"

– Байрактар

Министр уточнил, что Анкара намерена построить еще две АЭС, и тогда, к 2050 году, страна будет получаться от атомной энергетики 20 тыс МВт энергии.