Вестник Кавказа

АЭС "Аккую" будет запущена в следующем году

АЭС "Аккую" будет запущена в следующем году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции рассчитывают, что в 2025 году строящаяся АЭС "Аккую" начнет вырабатывать электроэнергию для коммерческих целей.

Атомная электростанция "Аккую" в следующем году будет создавать электричество для продажи. Такое заявление сделал заместитель главы министерства энергетики Турции Зафер Демирджан на проходящем форуме дипломатии в Анталье.

"Надеемся, что первый блок АЭС "Аккую" начнет коммерческую выработку электричества в следующем году"

- Зафер Демирджан

Кроме этого, замминистра рассказал, что власти республики продолжают переговоры с другими странами по возведению еще двух станций.

Демирджан подчеркнул, что сейчас Турция думает над возможность создания строительства малых реакторов с модульной конструкцией.

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