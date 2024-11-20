Вестник Кавказа

Власти Грузии подсчитали ущерб от ночных беспорядков

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью протестующие в Тбилиси нанесли существенный ущерб зданию грузинского парламента на проспекте Руставели, сообщил сегодня его спикер.

Минувшей ночью агрессивно настроенные участники акции протеста у парламента Грузии, атакуя здание снаружи и выламывая окна, повредили 48 комнат, заявил сегодня на брифинге спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Благодаря картине, созданной СМИ, многие, наверное думают, что ворваться в парламент протестующим не удалось, и демонстранты только оставили следы и надписи краской. После проведенного в течение дня осмотра, могу сказать, что в результате атаки накануне, повреждены 48 рабочих комнат. Повреждены почти все окна со стороны улицы Чичинадзе и проспекта Руставели. Повреждена различная офисная техника"

- Шалва Папуашвили

Демонстранты сожгли деревянную дверь парламента, переломали батареи отопления и кондиционеры центрального корпуса здания, разгромили складские помещения, компьютерную лабораторию и кафетерий парламента, - добавил Папуашвили. 

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