Ветер стал причиной отключения электричества в трех районах Кабардино-Балкарии

Сегодня у жителей нескольких районов КБР пропал свет из-за непогоды. В ближайшее время ветер в республике может усилиться.

Шквалистый ветер привел к отключению света сразу в трех районах Кабардино-Балкарии – Баксанском, Зольском и Прохладненском. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

"В настоящий момент аварийные службы работают в усиленном режиме для скорейшей ликвидации последствий непогоды и восстановления электроснабжения населенных пунктов"

– Казбек Коков

Он акцентировал внимание на том, что ветер в районах КБР еще может усилиться. Не исключены падения деревьев, повреждения кровли зданий и перебои со связью.

В связи с этим руководитель республики обратился к жителям и гостям КБР с призывом не терять бдительность и обращать внимание на провода ЛЭП.