Пожар на трансформаторной подстанции оставил станицу на Ставрополье без света

Часть улиц в станице Ессентукская осталась без света из-за сильного ветра. Ведутся работы по восстановлению электричества.

В станице Ессентукской в Ставропольском крае вспыхнул пожар на трансформаторной подстанции. Об этом сказано в Telegram-канале главы Предгорного округа.

"Сегодня на территории нашего округа гуляет сильный ветер. В станице Ессентукской произошло сразу восемь обрывов проводов и возгорание на трансформаторной подстанции"

– Николай Бондаренко

В результате без света осталась часть улиц. В настоящее время специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.