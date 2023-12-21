Вестник Кавказа

Пожар на трансформаторной подстанции оставил станицу на Ставрополье без света

Пожар на трансформаторной подстанции оставил станицу на Ставрополье без света
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Часть улиц в станице Ессентукская осталась без света из-за сильного ветра. Ведутся работы по восстановлению электричества.

В станице Ессентукской в Ставропольском крае вспыхнул пожар на трансформаторной подстанции. Об этом сказано в Telegram-канале главы Предгорного округа.

"Сегодня на территории нашего округа гуляет сильный ветер. В станице Ессентукской произошло сразу восемь обрывов проводов и возгорание на трансформаторной подстанции"

– Николай Бондаренко

В результате без света осталась часть улиц. В настоящее время специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.

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