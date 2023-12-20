На Ставрополье объявили шторм

На Ставропольский край надвигается сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду.
Ставрополье ожидает резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим МЧС региона объявило штормовое предупреждение.
Отмечается, что в регионе будет наблюдаться усиление ветра в течение ближайших двух дней.
«По данным Ставропольского Гидрометцентра, в течение суток 27 декабря и 28 декабря 2023 года в западной части Ставропольского края ожидается очень сильный западный ветер - 30 метров в секунду»
- МЧС Ставрополья
МЧС края обратилось к гражданам с просьбой не находиться рядом со стенами домов, не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также обращать внимание на целостность линий электропередач.
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