Вестник Кавказа

На Ставрополье объявили шторм

На Ставрополье объявили шторм
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставропольский край надвигается сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду.

Ставрополье ожидает резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим МЧС региона объявило штормовое предупреждение.

Отмечается, что в регионе будет наблюдаться усиление ветра в течение ближайших двух дней.

«По данным Ставропольского Гидрометцентра, в течение суток 27 декабря и 28 декабря 2023 года в западной части Ставропольского края ожидается очень сильный западный ветер - 30 метров в секунду»

- МЧС Ставрополья

МЧС края обратилось к гражданам с просьбой не находиться рядом со стенами домов, не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также обращать внимание на целостность линий электропередач.

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