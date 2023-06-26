Опубликовано: 11:11, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Замглавы МИД проведет переговоры с президентом Сирии в Дамаске.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин проведет переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в ходе своего официального визита в Дамаск.

"Президент Сирии Башар Асад и министр иностранных дел Фейсал аль-Микдад проведут встречу с заместителем министра иностранных дел России, гостем в Дамаске"

– источник в МИД Сирии

Уточняется, что с Вершининым в Дамаске пройдут после проведения встречи заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Ирана и Турции в Астане, передает РИА Новости.