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Вершинин проведет переговоры с президентом Сирии

Вершинин проведет переговоры с президентом Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Замглавы МИД проведет переговоры с президентом Сирии в Дамаске.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин проведет переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в ходе своего официального визита в Дамаск.

"Президент Сирии Башар Асад и министр иностранных дел Фейсал аль-Микдад проведут встречу с заместителем министра иностранных дел России, гостем в Дамаске"

– источник в МИД Сирии

Уточняется, что с Вершининым в Дамаске пройдут после проведения встречи заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Ирана и Турции в Астане, передает РИА Новости.

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