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Сирия стала темой телефонной беседы глав МИД России и Турции

Главы МИД России и Турции
© Фото: сайт МИД РФ
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор. Руководители МИД обоих государств обсудили сирийское урегулирование.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Турции.

В ходе телефонного звонка министры двух стран обменялись мнениями по ситуации вокруг Сирии, а также по последней встрече в Москве с участием глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии.

Напомним, по итогам московской четырехсторонней встречи, которая прошла 10 мая, начата работа по составлению дорожной карты по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

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