Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор. Руководители МИД обоих государств обсудили сирийское урегулирование.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Турции.
В ходе телефонного звонка министры двух стран обменялись мнениями по ситуации вокруг Сирии, а также по последней встрече в Москве с участием глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии.
Напомним, по итогам московской четырехсторонней встречи, которая прошла 10 мая, начата работа по составлению дорожной карты по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.