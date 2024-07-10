Верхний Ларс собрал свыше 3 тысяч грузовиков

Таможенный пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии собрал уже свыше 3 тысяч большегрузов, и очередь все растет – такое скопление автотранспорта уже вызвало беспокойство у руководства Северной Осетии.

Власти Северной Осетии бьют тревогу – регион не в состоянии принять колоссальное число грузовиков, скопившихся в пункте пропуска "Верхний Ларс", ожидающих проезда через российско-грузинскую границу, сообщает сайт Центра организации дорожного движения республики.

По данным сайта на сегодняшнее утро, только в электронной очереди проезда ожидают 3,054 тыс большегрузов, за два дня очередь выросла на 300 автомобилей, и это несмотря на то, что ТПП работает в полную силу, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что для предотвращения подобных ситуаций необходимо принимать срочные меры. Одним из вариантов является внедрение системы предварительной записи на электронную очередь на границе с Грузией, что позволит эффективнее распределять поток автомобилей и сократить время ожидания на КПП. Также власти решили увеличить число сотрудников, осуществляющих контроль и проверку документов, чтобы ускорить процесс пропуска через границу.