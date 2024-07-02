Транзитные грузовики на "Верхнем Ларсе" автоматически поставят в очередь

Северная Осетия введет автоматическую запись в электронную очередь для транзитных грузовиков, направляющихся к государственной границе России и Грузии – это в значительной степени упорядочит их поток.

Власти Северной Осетии значительно упростят проезд большегрузов через международный автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" к грузинской границе, автоматически стая их в электронную очередь для этого при въезде в Северную Осетию, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Мы закроем заблаговременную запись и вернемся к тому, что, пересекая границу республики, автоматически они будут становиться в электронную очередь. Это уже отработано было. Когда понимаем, что стоянки переполнены... мы ограничиваем въезд в республику, и в электронную очередь никто не записывается"

- Сергей Меняйло

Такое решение в первую очередь поможет упорядочить поток транзитных большегрузов, поскольку шире МАПП "Верхний Ларс" уже не сделать - он расположен в ущелье, а вот организовать поток транспорта на нем вполне реально, рассказал Меняйло в ходе ежегодной пресс-конференции, передает "Интерфакс".

В минувшем 2023 году завершилась реконструкция пункта пропуска - количество полос движения на нем было увеличено с 15 до 39, планировалось, что он сможет пропускать до 1,5 грузовиков в сутки, однако и этого оказалось мало.