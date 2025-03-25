Легковым машинам разрешили движение через "Верхний Ларс"

Для легковых автомобилей восстановлено движение на участке Гудаури-Коби на "Верхнем Ларсе". Ограничения вводились вчера из-за лавиноопасности.
Дорога из России в Грузию через пропускной пункт "Верхний Ларс" открылась для легковых транспортных средств.
Отмечается, движение легковушек восстановлено на участке Гудаури-Коби. Проезд автомобилей осуществляется через лавинозащитные тоннели.
Напомним, дорожные ограничения были введены вчера утром из-за резкого ухудшения погоды на территории Грузии и возможной лавиноопасности.