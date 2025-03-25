Вестник Кавказа

Легковым машинам разрешили движение через "Верхний Ларс"

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Для легковых автомобилей восстановлено движение на участке Гудаури-Коби на "Верхнем Ларсе". Ограничения вводились вчера из-за лавиноопасности.

Дорога из России в Грузию через пропускной пункт "Верхний Ларс" открылась для легковых транспортных средств.

Отмечается, движение легковушек восстановлено на участке Гудаури-Коби. Проезд автомобилей осуществляется через лавинозащитные тоннели.

Напомним, дорожные ограничения были введены вчера утром из-за резкого ухудшения погоды на территории Грузии и возможной лавиноопасности.

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