В Железноводске появится памятник хозяйке горы

Хозяйка Железной горы станет новым украшением Железноводска. Монумент хотят установить возле дворца культуры на курорте Кавминвод.
Город-курорт Железноводск обзаведется новым памятником, который будет интересен туристам. Возле Дворца Культуры имени Сергея Пускепалиса будет установлена хранительница города - хозяйка Железной горы.
"Согласно мифу, хозяйка горы Железной это лесная красавица, которая даровала жителям благодатного края минеральные источники. А сама изредка навещает людей в образах диких животных"
– городская администрация
Увидеть образ хозяйки можно на курорте уже сегодня, на вершине горы Железной. Памятник в городе сделает доступной возможность загадать желание хозяйке горы для тех, кто не имеет возможности подняться на горную вершину.