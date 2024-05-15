Вестник Кавказа

В Железноводске появится памятник хозяйке горы

Железноводск
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Хозяйка Железной горы станет новым украшением Железноводска. Монумент хотят установить возле дворца культуры на курорте Кавминвод.

Город-курорт Железноводск обзаведется новым памятником, который будет интересен туристам. Возле Дворца Культуры имени Сергея Пускепалиса будет установлена хранительница города - хозяйка Железной горы.

"Согласно мифу, хозяйка горы Железной это лесная красавица, которая даровала жителям благодатного края минеральные источники. А сама изредка навещает людей в образах диких животных"

– городская администрация

Увидеть образ хозяйки можно на курорте уже сегодня, на вершине горы Железной. Памятник в городе сделает доступной возможность загадать желание хозяйке горы для тех, кто не имеет возможности подняться на горную вершину.

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