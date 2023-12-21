В турецком Батмане тушили пожар в частной психиатрической клинике

Турецкие огнеборцы сегодня тушили в провинциальном городке Батман необычный пожар, который устроил один из пациентов частной психиатрической клиники.
Пациент, проходящий лечение в частной психиатрической клинике в турецком городке Батман, сегодня ночью поджег свою комнату: руководству медучреждения пришлось экстренно эвакуировать в ближайшую больницу 20 пациентов, пишет турецкая газета Hurriyet.
"Сегодня около 03:00 на 4-м этаже 7-этажной частной больницы в районе Пинарбаши в городе Батман психиатрический пациент поджег комнату, в которой он находился. В больницу были направлены пожарные, медицинские и полицейские бригады"
- газета Hurriyet
Огонь был оперативно потушен благодаря оперативному вмешательству пожарной службы, а пациент-пироман после долгих усилий сотрудников больницы был взят под стражу местными полицейскими.
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