Вестник Кавказа

В турецком Батмане тушили пожар в частной психиатрической клинике

В турецком Батмане тушили пожар в частной психиатрической клинике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие огнеборцы сегодня тушили в провинциальном городке Батман необычный пожар, который устроил один из пациентов частной психиатрической клиники.

Пациент, проходящий лечение в частной психиатрической клинике в турецком городке Батман, сегодня ночью поджег свою комнату: руководству медучреждения пришлось экстренно эвакуировать в ближайшую больницу 20 пациентов, пишет турецкая газета Hurriyet.

"Сегодня около 03:00 на 4-м этаже 7-этажной частной больницы в районе Пинарбаши в городе Батман психиатрический пациент поджег комнату, в которой он находился. В больницу были направлены пожарные, медицинские и полицейские бригады"

- газета Hurriyet

Огонь был оперативно потушен благодаря оперативному вмешательству пожарной службы, а пациент-пироман после долгих усилий сотрудников больницы был взят под стражу местными полицейскими.

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