В Турции рассказали о сохраняющемся потоке туристов из России

Санкции США и связанные с ними сложности с платежами не отпугнули россиян от поездок в Турцию. Единственное, что сдерживает турпоток - растущие цены, поделился турецкий политик.

Россияне продолжают приезжать на отдых в Турцию, невзирая на американские санкции, затронувшие платежи, сообщил заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.

"Несмотря на американское санкционное давление на Турцию, туристы из России продолжают приезжать в Турцию. Проблемой являются только высокие цены, вызванные жесткой монетарной политикой, проводимой в Турции"

– Топкурулу

Он добавил, что отельеры страны довольны турпотоком из РФ в 2024 году, он находится на уровне прошлогоднего и по итогу года может немного превысить его. В этом году россияне вновь оказались на десятой строчке среди стран - основных поставщиков туристов в Турцию, заметил политик в беседе с РИА Новости.